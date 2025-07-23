Войска РФ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW показали карты

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, а также на Покровском направлении и в сторону Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Курское направление

Российские силы продолжили атаки в неуказанных районах Курской области 21 и 22 июля. Так называемые "военкоры" РФ пожаловались, что украинские силы возобновили атаки в направлении Глушково и Теткино.

Сумская область

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - в районе Ворачино. Российские "военкоры" утверждают, будто населенный пункт захвачен. Подтверждений нет.

Восток Украины

Харьковская область . 22 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Они атаковали в районе Волчанска.

. 22 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Они атаковали в районе Волчанска. Купянское направление. Россияне также продолжили наступательные действия, но продвижения не получили.

Россияне также продолжили наступательные действия, но продвижения не получили. Лиман . По данным аналитиков, российские войска недавно продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные данные показывают, что оккупанты недавно захватили Липово и продвинулись на юго-запад от населенного пункта.

. По данным аналитиков, российские войска недавно продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные данные показывают, что оккупанты недавно захватили Липово и продвинулись на юго-запад от населенного пункта. Донецкая область . На Северском направлении россияне успеха не добились. Они атаковали в районе Серебрянки, Григоровки, Верхнокаменского.

. На Северском направлении россияне успеха не добились. Они атаковали в районе Серебрянки, Григоровки, Верхнокаменского. Часов Яр. Геолокационные данные показывают, что, вероятно, подразделения российского 1-го мотострелкового батальона 77-го мотострелкового полка подняли российский флаг на юго-западе Белой Горы - к югу от Часова Яра.

Геолокационные данные показывают, что, вероятно, подразделения российского 1-го мотострелкового батальона 77-го мотострелкового полка подняли российский флаг на юго-западе Белой Горы - к югу от Часова Яра. Торецкое направление. Недавно украинские и российские войска продвинулись на этом направлении. Согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись к северо-западу от Дылеевки. В то же время россияне продвинулись в районе Попова Яра.

Недавно украинские и российские войска продвинулись на этом направлении. Согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись к северо-западу от Дылеевки. В то же время россияне продвинулись в районе Попова Яра. Покровское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские и российские войска продвинулись на этом направлении. Были зафиксированы российские удары по украинским войска в районе Разино. По мнению аналитиков, это может означать, что ВСУ удерживают населенный пункт под своим контролем. В то же время российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска.

Юг Украины