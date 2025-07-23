Войска РФ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW показали карты
Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, а также на Покровском направлении и в сторону Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Курское направление
Российские силы продолжили атаки в неуказанных районах Курской области 21 и 22 июля. Так называемые "военкоры" РФ пожаловались, что украинские силы возобновили атаки в направлении Глушково и Теткино.
Сумская область
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - в районе Ворачино. Российские "военкоры" утверждают, будто населенный пункт захвачен. Подтверждений нет.
Восток Украины
- Харьковская область. 22 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Они атаковали в районе Волчанска.
- Купянское направление. Россияне также продолжили наступательные действия, но продвижения не получили.
- Лиман. По данным аналитиков, российские войска недавно продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные данные показывают, что оккупанты недавно захватили Липово и продвинулись на юго-запад от населенного пункта.
- Донецкая область. На Северском направлении россияне успеха не добились. Они атаковали в районе Серебрянки, Григоровки, Верхнокаменского.
- Часов Яр. Геолокационные данные показывают, что, вероятно, подразделения российского 1-го мотострелкового батальона 77-го мотострелкового полка подняли российский флаг на юго-западе Белой Горы - к югу от Часова Яра.
- Торецкое направление. Недавно украинские и российские войска продвинулись на этом направлении. Согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись к северо-западу от Дылеевки. В то же время россияне продвинулись в районе Попова Яра.
- Покровское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские и российские войска продвинулись на этом направлении. Были зафиксированы российские удары по украинским войска в районе Разино. По мнению аналитиков, это может означать, что ВСУ удерживают населенный пункт под своим контролем. В то же время российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска.
Юг Украины
- Запорожская область. По данным аналитиков, россияне продвинулись на этом направлении - на северо-востоке Малой Токмачки.
- Херсонское направление. Россияне продолжили атаки, однако успехов не добились.
Ситуация на фронте
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток, 22 июля, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Силы обороны Украины продолжали активную борьбу против российских захватчиков по всей линии фронта.
Противник совершил более 4000 обстрелов, массированно применил авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.
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