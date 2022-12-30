Війська РФ продовжують перекидати військову техніку у бік Бердянська (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Продовжується нарощування військового пересування у бік Бердянська. Щодня в середньому до 10 одиниць гусеничної техніки тралами перевозиться у бік Бердянська. Посилено переміщення вантажівок з поки що живою силою. Тепер здебільшого з території РФ і відверто мобілізовані", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що війська РФ заїжджають із напрямку Новоазовська, потім вантажівки зупиняють у пункті мобільного оператора окупантів "Фенікс", де змушують усіх солдатів придбати пакети "Фенікс" та відключити російські.

Також, за словами радника мера, окупанти почали зводити лінію зміцнення в районі села Розівка Запорізької області перед в'їздом з боку Донецької області.