Війська РФ продовжать адаптувати повітряні удари, намагаючись прорвати ППО України, - ISW

Російські війська, ймовірно, і надалі намагатимуться адаптувати свої атаки дронами та ракетами, щоб прорвати українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, росіяни продовжать застосовувати комбіновані атаки за допомогою різних ракет та ударних безпілотників, щоб по можливості послабити ППО та регулярно чинити тиск на українські протиповітряні сили.

Зазначається, що представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що нещодавня серія російських ударів спробувала перевантажити українську протиповітряну оборону і що російські сили продовжують запускати безпілотники та ракети у різний спосіб, намагаючись знайти шляхи для ухилення від ППО.

Війська РФ відновили масовані удари по Україні

Наприкінці грудня минулого року після майже тримісячної паузи російські війська відновили комбіновані удари із застосуванням ракет різних типів та ударних дронів.

Так, вранці 13 січня окупанти масово атакували Україну ракетами різних типів. Росіяни випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К. Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 коштів не досягли своєї мети.

При цьому раніше аналітики ISW зазначили, що українська ППО ефективно адаптується до ударів РФ.