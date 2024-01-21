Войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары, пытаясь прорвать ПВО Украины, - ISW

Российские войска, вероятно, и дальше будут пытаться адаптировать свои атаки дронами и ракетами, чтобы прорвать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, россияне продолжат применять комбинированные атаки с помощью различных ракет и ударных беспилотников, чтобы по возможности ослабить ПВО и регулярно оказывать давление на украинские противовоздушные силы.

Отмечается, что представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что недавняя серия российских ударов попыталась перегрузить украинскую противовоздушную оборону и что российские силы продолжают запускать беспилотники и ракеты различными способами, пытаясь найти пути для уклонения от ПВО.

Войска РФ возобновили массированные удары по Украине

В конце декабря прошлого года после почти трехмесячной паузы российские войска возобновили комбинированные удары с применением ракет разных типов и ударных дронов.

Так, утром 13 января оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Россияне выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

При этом, ранее аналитики ISW отметили, что украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ.