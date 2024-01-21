ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары, пытаясь прорвать ПВО Украины, - ISW

Воскресенье 21 января 2024 02:19
UA EN RU
Войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары, пытаясь прорвать ПВО Украины, - ISW Фото: войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары (armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, вероятно, и дальше будут пытаться адаптировать свои атаки дронами и ракетами, чтобы прорвать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, россияне продолжат применять комбинированные атаки с помощью различных ракет и ударных беспилотников, чтобы по возможности ослабить ПВО и регулярно оказывать давление на украинские противовоздушные силы.

Отмечается, что представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что недавняя серия российских ударов попыталась перегрузить украинскую противовоздушную оборону и что российские силы продолжают запускать беспилотники и ракеты различными способами, пытаясь найти пути для уклонения от ПВО.

Войска РФ возобновили массированные удары по Украине

В конце декабря прошлого года после почти трехмесячной паузы российские войска возобновили комбинированные удары с применением ракет разных типов и ударных дронов.

Так, утром 13 января оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Россияне выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

При этом, ранее аналитики ISW отметили, что украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия
У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск