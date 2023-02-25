Війська РФ понад 80 разів обстріляли Херсонську область, є поранена

"Російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Сам Херсон армія РФ обстріляла 9 разів, окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена 1 людина", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 24 лютого путінська армія обстріляла дитсадок у Херсоні, де після влучання трапилась пожежа.

Також ми писали, що в ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

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