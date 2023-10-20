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Війська РФ перекинули в окупований Крим носії "Кинджалів"

Фото: війська РФ перекинули в окупований Крим носії "Кинджалів" (defence-blog.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська перекинули на аеродром Бельбек біля тимчасово окупованого Севастополя винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter OSINT-аналітика MT Anderson.

Судячи з опублікованих супутникових знімків, на аеродромі знаходиться щонайменше чотири винищувачі МіГ-31.

Також поряд з МіГ-31 територією аеродрому розосереджені винищувачі Су-30, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач. Він розроблений на базі МіГ-25 у 1970-х роках. МіГ-31 вважається першим радянським літаком четвертого покоління.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на різних висотах. Спочатку винищувач розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет.

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

Загрози Путіна про МіГ-31К

Після низки атак, проведених українськими військовими у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К патрулюватимуть небо над Чорним морем.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

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