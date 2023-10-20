Війська РФ перекинули в окупований Крим носії "Кинджалів"

Російські війська перекинули на аеродром Бельбек біля тимчасово окупованого Севастополя винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter OSINT-аналітика MT Anderson.
Також поряд з МіГ-31 територією аеродрому розосереджені винищувачі Су-30, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.
Що відомо про МіГ-31
МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач. Він розроблений на базі МіГ-25 у 1970-х роках. МіГ-31 вважається першим радянським літаком четвертого покоління.
МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на різних висотах. Спочатку винищувач розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет.
Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.
Загрози Путіна про МіГ-31К
Після низки атак, проведених українськими військовими у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К патрулюватимуть небо над Чорним морем.
До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.
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