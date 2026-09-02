Войска РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, - Путин

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что армии России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после саммита ШОС в Кыргызстане.

По словам российского диктатора, такое указание дано в связи с продолжением атак Украины по "гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу" России, в частности НПЗ.

Он рассказал, что 1 сентября ему доложили, что большое количество украинских дронов пытались прорвать ПВО Москвы и Питера, пытаясь поразить три нефтеперерабатывающих завода.

"Имея все это в виду... удары по этим объектам... вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашему, получат ответ", - заявил кремлевский диктатор.