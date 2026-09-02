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Войска РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, - Путин

00:06 02.09.2026 Ср
2 мин
Что сказал Путин о якобы причинах такого решения?
aimg Эдуард Ткач
Войска РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, - Путин Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
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Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что армии России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после саммита ШОС в Кыргызстане.

По словам российского диктатора, такое указание дано в связи с продолжением атак Украины по "гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу" России, в частности НПЗ.

Он рассказал, что 1 сентября ему доложили, что большое количество украинских дронов пытались прорвать ПВО Москвы и Питера, пытаясь поразить три нефтеперерабатывающих завода.

"Имея все это в виду... удары по этим объектам... вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашему, получат ответ", - заявил кремлевский диктатор.

Что еще известно

Напомним, на днях в Минобороны России тоже заявили о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав это ответом на атаки по топливно-энергетическому комплексу.

На этом фоне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сказал на днях, что Украина готовит энергосистему к новой зиме под постоянными ударами РФ. В частности, усиливается защита объектов и накапливается необходимое оборудование для регионов.

Также мы писали, что во вторник 2 сентября Россия уже шестой день подряд массировано атаковала Киев и область, все чаще применяя реактивные дроны. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной предполагает, что такая тактика может продлиться как минимум до выборов в Госдуму России, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Цель - сформировать медийный эффект "победы".

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