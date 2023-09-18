UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли Харків, під ударом центр міста

Фото: війська РФ обстрілюють Харків, під ударом центр міста (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ завдали кількох ударів по Харкову сьогодні пізно ввечері, 18 вересня. Під ударом – центральна частина міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Харківської області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, війська РФ за допомогою ракет обстріляли центральну частину міста.

"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", - заявив Терехов.

У Харкові пролунали повторні вибухи

Повідомляється, що через десять хвилин після першої серії вибухів було чути щонайменше ще два вибухи.

Війська РФ били по Холодногірському району

"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста", - заявив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки влучень уточнюється.

Обстріли Харкова

Окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення завдають ударів по Харкову, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

Так, вдень 17 вересня російські загарбники також завдали удару по обласному центру. Війська РФ потрапили до промислової зони в Холодногірському районі міста. Пізніше в поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били Харковом ракетами "Іскандер-К".

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі.

Також вночі 17 вересня окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни потрапили до будівлі цивільного підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВторгнення Росії до Україниобстрел Харькова