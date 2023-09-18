Війська РФ обстріляли Харків, під ударом центр міста

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, війська РФ за допомогою ракет обстріляли центральну частину міста.

"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", - заявив Терехов.

У Харкові пролунали повторні вибухи

Повідомляється, що через десять хвилин після першої серії вибухів було чути щонайменше ще два вибухи.

Війська РФ били по Холодногірському району

"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста", - заявив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки влучень уточнюється.

Обстріли Харкова

Окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення завдають ударів по Харкову, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

Так, вдень 17 вересня російські загарбники також завдали удару по обласному центру. Війська РФ потрапили до промислової зони в Холодногірському районі міста. Пізніше в поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били Харковом ракетами "Іскандер-К".

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі.

Також вночі 17 вересня окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни потрапили до будівлі цивільного підприємства.