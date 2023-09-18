Войска РФ обстреляли Харьков, под ударом центр города

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, войска РФ с помощью ракет обстреляли центральную часть города.

"Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города", - заявил Терехов.

В Харькове прозвучали повторные взрывы

Сообщается, что спустя около десяти минут после первой серии взрывов было слышно по меньшей мере еще два взрыва.

Войска РФ били по Холодногорскому району

"Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города", - заявил Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по предварительным данным, в результате ракетного удара обошлось без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется.

Обстрелы Харькова

Оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе.

Так, днем 17 сентября российские захватчики также нанесли удар по областному центру. Войска РФ попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.

Также ночью 17 сентября оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.