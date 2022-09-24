Війська РФ обстріляли Запоріжжя: прилетіло до житлового будинку, є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали люди. На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, вночі 23 вересня війська РФ випустили містом 10 ракет.

Раніше в четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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