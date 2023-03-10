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Війська РФ обстріляли Запоріжжя: пошкоджено школи, частина міста залишилася без світла

Фото: війська РФ обстріляли Запоріжжя 9 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"В результаті прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У будівлях вилетіли вікна", - заявив Куртєв.

За його словами, після обстрілу знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок, у деяких районах не було опалення та водопостачання.

Він також наголосив, що всі відповідні служби вже розпочали усунення проблем. Подання електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково відновлено. Відновлювальні роботи продовжуються.

Раніше ми писали, що сьогодні ввечері, 9 березня,у Запоріжжі було чути вибухи, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання у столиці відновлено.

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