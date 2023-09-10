Війська РФ обстріляли центр Херсона, постраждала жінка

"Армія РФ вчергове за сьогодні обстріляла Херсон. Знову були влучання у центрі міста. Поранена жінка", - повідомив він.

При цьому Херсонська ОВА повідомила, що близько 17:30 російські окупанти вдарили по Суворовському району Херсона.

"Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує "швидка", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Ситуація у Херсонській області

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Зокрема, вчора росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

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