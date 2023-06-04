Війська РФ обстріляли територію Сумської області, є постраждалі

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, внаслідок чого зафіксовано 104 вибухи.

Російські окупанти здійснили артилерійський і мінометний обстріли по Білопільській громаді.

Крім цього, загарбники завдавали ударів по Великописарівській громаді з артилерії та з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено один приватний будинок, гараж з автомобілем і газову трубу.

Також артилерійський обстріл був здійснений по Глухівській та Юноківській громадах.

Також росіяни застосовували артилерію для обстрілу Зноб-Новгородської громади. Внаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину. Унаслідок ворожих обстрілів дістали поранення дві цивільні особи.

Крім того, противник обстріляв із міномета Краснопільську та Шалигинську громади.

До того ж росіяни били з артилерії та мінометів по Миропільській громаді.

Крім цього російські загарбники скинули дев'ять мін на територію Новослобідської громади.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тож окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Проте завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території повернули під контроль України.

Після виведення російських військ із території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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