Войска РФ обстреляли территорию Сумской область, есть пострадавшие

Сумская область подверглась обстрелам со стороны российских оккупантов в воскресенье, 4 июня. В результате вражеских ударов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
В течение дня россияне совершили 22 обстрела Сумской области, в результате чего зафиксировано 104 взрыва.
Российские оккупанты совершили артиллерийский и минометный обстрелы по Белопольской общине.
Помимо этого захватчики наносили удары по Великописаревской общине из артиллерии и из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден один частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.
Также артиллерийский обстрел был совершен по Глуховськой и Юноковской общине.
Также россияне применяли артиллерию для обстрела Зноб-Новгородской общины. В результате чего повреждены семь частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть. В результате вражеских обстрелов получили ранения два гражданских лица.
Кроме того, противник обстрелял из миномета Краснопольскую и Шалыгинскую общины.
К тому же россияне били из артиллерии и минометов по Миропольской общине.
Помимо этого российские захватчики сбросили девять мин на территорию Новослободской общины.
Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.
После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.
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