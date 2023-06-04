Войска РФ обстреляли территорию Сумской область, есть пострадавшие

В течение дня россияне совершили 22 обстрела Сумской области, в результате чего зафиксировано 104 взрыва.

Российские оккупанты совершили артиллерийский и минометный обстрелы по Белопольской общине.

Помимо этого захватчики наносили удары по Великописаревской общине из артиллерии и из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден один частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.

Также артиллерийский обстрел был совершен по Глуховськой и Юноковской общине.

Также россияне применяли артиллерию для обстрела Зноб-Новгородской общины. В результате чего повреждены семь частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть. В результате вражеских обстрелов получили ранения два гражданских лица.

Кроме того, противник обстрелял из миномета Краснопольскую и Шалыгинскую общины.

К тому же россияне били из артиллерии и минометов по Миропольской общине.

Помимо этого российские захватчики сбросили девять мин на территорию Новослободской общины.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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