Війська РФ обстріляли Станіслав у Херсонській області, є поранений

"Ворог гатив по житлових будинках - пошкоджено щонайменше чотири оселі", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що поранення отримав 40-річний чоловік.

На місці обстрілу працюють екстрені служби.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Так, внаслідок нещодавнього удару по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

31 липня російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.

Крім того, 1 серпня окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Також поранена медсестра.

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