Війська РФ обстріляли сім громад у Сумській області: є пошкодження
Протягом п'ятниці, 10 березня, російські війська обстріляли сім громад на Сумщині. Усього було зафіксовано 54 "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли семи територіальних громад області. Було зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметні "черги") та скидання з БПЛА двох вибухових пристроїв (типу ВОГ)", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу Шалигинської громади із САУ пошкоджено три житлові будинки (вибито вікна, пошкоджено дах і паркан), а також лінію електропередач.
Крім того, росіяни обстрілювали:
- Хотинську громаду з кулемета та АГС - 48 пострілів;
- Новослобідську громаду з артилерії та мінометів;
- Краснопільську громаду з міномета і скинули з безпілотника два вибухових пристрої (типу ВОГ);
- Білопільську громаду з мінометів з території РФ, а також із САУ та АГС;
- Есманську громаду з кулемета;
- Миропільську громаду з мінометів.
За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Нагадаємо, 9 березня окупанти здійснили обстріл трьох територіальних громад Сумської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.