Війська РФ обстріляли сім громад у Сумській області: є пошкодження

Протягом п'ятниці, 10 березня, російські війська обстріляли сім громад на Сумщині. Усього було зафіксовано 54 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли семи територіальних громад області. Було зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметні "черги") та скидання з БПЛА двох вибухових пристроїв (типу ВОГ)", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу Шалигинської громади із САУ пошкоджено три житлові будинки (вибито вікна, пошкоджено дах і паркан), а також лінію електропередач.

Крім того, росіяни обстрілювали:

Хотинську громаду з кулемета та АГС - 48 пострілів;

Новослобідську громаду з артилерії та мінометів;

Краснопільську громаду з міномета і скинули з безпілотника два вибухових пристрої (типу ВОГ);

Білопільську громаду з мінометів з території РФ, а також із САУ та АГС;

Есманську громаду з кулемета;

Миропільську громаду з мінометів.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, 9 березня окупанти здійснили обстріл трьох територіальних громад Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.