UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зокрема, росіяни били з мінометів, стрілецької зброї, артилерії, гранатометів. Також загарбники скидували міни та вибухові пристрої з безпілотників на територію Сумської області. 

Під час міноменого обстрілу Юнаківської громади одна цивільна особа отримала поранення.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, 4 грудня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСумська область