Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів

Так, у період з 09:50 до 10:00 російські війська завдали удару, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі села Мостки Чернігівської області. Усього було зафіксовано п'ять "прильотів".

З 10:30 до 10:50 окупанти стріляли, попередньо з міномета 120 мм, у районі села Сопич Сумської області. Зафіксовано було сім "прильотів".

Крім того, з 12:30 до 12:40 росіяни, ймовірно, з міномета 120 мм обстрілювали район поблизу села Леонівка Чернігівської області. Усього було зафіксовано 20 "прильотів".

У всіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. За добу було зафіксовано 72 "прильоти".

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