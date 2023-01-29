ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 72 "прильоти"

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 29 січня 2023 21:56
Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 72 "прильоти" Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 29 січня, прокремлівські війська знову обстріляли межу Сумської області. За добу було зафіксовано 72 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 72 "прильоти", - йдеться у повідомленні.

Так, на територію Юнаківської громади росіяни з безпілотника скинули один вибуховий пристрій (типу ВОГ). Також ближче до вечора був мінометний обстріл – шість "прильотів".

По Есманьській громаді окупанти стріляли зі стрілецької зброї. Противник випустив дві кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалася путінськими військами з мінометів. Усього було зафіксовано 29 "прильотів". Також росіяни завдавали ударів з гранатометів (30 "прильотів" з АГС).

На територію Краснопільської громади росіяни також скинули з безпілотника один вибуховий пристрій (типу ВОГ), при цьому два вибухові пристрої скинули окупанти на селище Велика Писарівка, що у Великописарівській громаді.

Під мінометний вогонь потрапила Миропільська громада. Усього зафіксовано п'ять "прильотів".

"Попередньо - у всіх випадках без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські військові міномети атакували Чернігівську та Сумську області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор