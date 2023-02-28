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Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівської області

Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 лютого, прокремлівські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області. Усього зафіксовано п'ять "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 15:20 до 15:45 росіяни завдали п'ять ударів зі ствольної артилерії по району села Тимоновичі.

За даними військових, унаслідок обстрілу втрат серед особового складу та техніки немає.

Водночас інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Для обстрілів вони використовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

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