Війська РФ обстріляли п'ять громад на Сумщині: є руйнування

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано "59 прильотів" − з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни завдали ударів по:

Шалігінській громаді із САУ по селу Стариково. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок;

Есманській громаді з міномету 120 мм;

Білопільській громаді з міномету - 18 "прильотів" протягом дня.

Новослобідській громаді з міномету 120 мм.

Крім того, війська РФ атакували село Грабовське у Краснопільській громаді за допомогою двох безпілотників. Вони скинули 17 боєприпасів на кшталт ВОГ у двір двоповерхового будинку. Внаслідок вибуху вибито скло у двоповерховому будинку та пошкоджено припарковане два автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня війська РФ атакували Сумську область, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, 4 березня російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріл пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

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