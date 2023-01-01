Війська РФ обстріляли Нікополь
Фото: окупанти обстріляли Нікополь (Getty Images)
Російські окупанти ввечері 31 грудня вдарили по Нікополю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Триває повітряна тривога.
"Небезпека ще не минула і актуальна для всіх прибережних територій. Знаходьтеся в коридорі чи сховище", - написав Живицький.
Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.
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