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Войска РФ обстреляли Никополь

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Никополь, Воскресенье 01 января 2023 00:03
Войска РФ обстреляли Никополь Фото: оккупанты обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты вечером 31 декабря ударили по Никополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Продолжается воздушная тревога.

"Опасность еще не миновала и актуальна для всех прибрежных территорий. Находитесь в коридоре или убежище", - написал Живицкий.

Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

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