Війська РФ обстріляли Миколаївську область, поранено двох людей

Російські загарбники обстріляли селище Дмитрівка Коцурубської громади.

Через ворожу атаку осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Нині вони доставлені до лікарні, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Миколаївська область

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну, яке відбулося минулого року, близько 3% області окупували збройні сили РФ. Зокрема під їх контролем опинилося місто Снігурівка та декілька навколишніх сіл.

Однак Збройні сили України звільнили захоплені території 10 листопада 2022 року.

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