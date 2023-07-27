Войска РФ обстреляли Николаевскую область, ранены два человека

Российские захватчики обстреляли поселок Дмитровка Коцурубской громады.

Из-за вражеской атаки осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка.

Сейчас они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медпомощь.

Николаевская область

В результате российского полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло в прошлом году, около 3% области оккупировали вооруженные силы РФ. В частности, под их контролем оказался город Снигиревка и несколько окрестных сел.

Однако Вооруженные силы Украины освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года.

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