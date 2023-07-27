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Войска РФ обстреляли Николаевскую область, ранены два человека

Фото: Войска РФ обстреляли Николаевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали Николаевскую область сегодня вечером. В результате обстрелов получили ранения два человека.

Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Российские захватчики обстреляли поселок Дмитровка Коцурубской громады.

Из-за вражеской атаки осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка.

Сейчас они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медпомощь.

Николаевская область

В результате российского полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло в прошлом году, около 3% области оккупировали вооруженные силы РФ. В частности, под их контролем оказался город Снигиревка и несколько окрестных сел.

Однако Вооруженные силы Украины освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года.

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Николаевская областьВойна России против Украины