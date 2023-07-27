Войска РФ обстреляли Николаевскую область, ранены два человека

Российские военные атаковали Николаевскую область сегодня вечером. В результате обстрелов получили ранения два человека.
Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Российские захватчики обстреляли поселок Дмитровка Коцурубской громады.
Из-за вражеской атаки осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка.
Сейчас они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медпомощь.
Николаевская область
В результате российского полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло в прошлом году, около 3% области оккупировали вооруженные силы РФ. В частности, под их контролем оказался город Снигиревка и несколько окрестных сел.
Однако Вооруженные силы Украины освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .