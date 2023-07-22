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Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область, є постраждалі

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Субота 22 липня 2023 21:07
Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область, є постраждалі Ілюстративне фото: Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дружківської МВА в Telegram.

"Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що їх доправили до лікувального закладу.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва заявила, що окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч".

"Внаслідок атаки військ РФ осколкові поранення отримали двоє чоловіків, 70 та 31 року", - заявила вона в коментарі "Суспільному".

Обстріли Донецької області

На сьогоднішній день Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули шість жителів регіону: чотири - у Нью-Йорку й ще два у Дружбі. Зокрема пʼять людей отримали поранення.

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