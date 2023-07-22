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Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Донецкой области, есть пострадавшие

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Суббота 22 июля 2023 21:07
Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Донецкой области, есть пострадавшие Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Донецкая область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дружковской МВА в Telegram.

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что их доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, в результате обстрела повреждены около 12 домов частного сектора.

Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева заявила, что оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч".

"В результате атаки войск РФ осколочные ранения получили двое мужчин, 70 и 31 года", - заявила она в комментарии "Суспільному".

Обстрелы Донецкой области

На сегодняшний день Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли шесть жителей региона: четыре - в Нью-Йорке и еще два в Дружбе. В том числе пять человек получили ранения.

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