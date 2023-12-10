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Війська РФ обстріляли Херсонську область: є постраждала

Херсонська область, Неділя 10 грудня 2023 16:52
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Війська РФ обстріляли Херсонську область: є постраждала Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 10 грудня, в черговий раз обстріляли Херсонську область. В результаті ворожого удару було поранено місцеву жительку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

"Під ворожий вогонь потрапила Іванівка", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, в результаті ворожої атаки було поранено 52-річну жінку. Її ушпиталили. Наразі місцеві медики проводять дообстеження.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Ми також повідомляли, що російські військові сьогодні також обстріляли Херсон, через що в місті було поранено людину.

Раніше ми показували, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Додамо, що 9 грудня в Херсоні через російські обстріли отримали поранення троє людей.

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