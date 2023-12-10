Війська РФ обстріляли Херсон, є поранений

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсон. В результаті атаки отримала поранення одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Херсонської ОВА в Telegram.
"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову", - йдеться у повіомленні.
В результаті обстрілу осколкові поранення голови та вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Наазі медики надають йому необхідну допомогу.
Обстріли Херсона та області
Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.
Раніше повідомлялося, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.
Крім того, загарбники вранці 5 грудня також атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також були поранені.
Додамо, що 9 грудня в Херсоні через російські обстріли отримали поранення троє людей.
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