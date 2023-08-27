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Війська РФ обстріляли Харківську область, є жертва

Фото: Війська РФ обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові в черговий раз обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки є жертва.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо - із РСЗВ. Інцидент стався близько 13 години у селі Одноробівка Золочівської громади. 

В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. 

Також виникла пожежа кіоску. До місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, нещодавно росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

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ХарківВійна Росії проти України