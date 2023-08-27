Війська РФ обстріляли Харківську область, є жертва

За його словами, окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо - із РСЗВ. Інцидент стався близько 13 години у селі Одноробівка Золочівської громади.

В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.

Також виникла пожежа кіоску. До місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, нещодавно росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

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