Війська РФ обстріляли два населені пункти в Херсонській області, є постраждалі

Зокрема, російські окупанти обстріляли Новокаїри Милівської громади.

Через обстріли постраждав місцевий житель 1953 року народження. Він отримав вибухову травму та поранення грудної клітини. Йому надали медичну допомогу на місці.

Крім того, загарбники обстріляли наслений пункт Токарівка близько 15:30.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку.

У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення руки. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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