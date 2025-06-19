Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: горіли авто та будинки, серед поранених - дитина

Російські війська сьогодні зранку, 19 червня, обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені.
Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура", - зазначив Лисак.
За його словами, Самарівський район також російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.
"Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА.
Він також зазначив, що решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості, а один потерпілий буде лікуватись амбулаторно.
Згодом Лисак зазначив, що 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину, помер.
"До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.
З перших днів повномасштабного вторгнення Російська Федерація регулярно атакує Нікополь та навколишні населені пункти.
Так, 17 червня росіяни вдарили ударним безпілотником по Нікополю. В результаті атаки загинув 63-річний чоловік, є поранені.
Окрім того, в ніч на 2 червня окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників. Після прибуття медиків ворог завдав другого удару. Згідно з даними ДСНС, внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття, в якому перебували фахівці.
Також на початку травня війська РФ атакували Нікопольський район, внаслідок чого постраждала людина. Під обстріли тоді потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.
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