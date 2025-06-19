Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: горіли авто та будинки, серед поранених - дитина

Російські війська сьогодні зранку, 19 червня, обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура", - зазначив Лисак.

За його словами, Самарівський район також російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.

"Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА.

Він також зазначив, що решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості, а один потерпілий буде лікуватись амбулаторно.

Від обстрілу помер чоловік

Згодом Лисак зазначив, що 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину, помер.

"До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.