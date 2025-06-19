Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: горели авто и дома, среди раненых - ребенок

Российские войска сегодня утром, 19 июня, обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, авто, также есть раненые.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадах. Предварительно, пострадали пять человек. Огнем уничтожена машина. Изуродованы частный дом и инфраструктура", - отметил Лысак.

По его словам, Самаровский район также российская армия атаковала БПЛА. Произошел пожар.

"Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину - 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых. Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый", - сообщил руководитель Днепропетровской ОГА.

Он также отметил, что остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести, а один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

От обстрела умер мужчина

Впоследствии Лысак отметил, что 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину, умер.

"В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. К сожалению, спасти его не смогли", - отметил руководитель Днепропетровской ОГА.