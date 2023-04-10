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Війська РФ обстріляли дев'ять громад Сумської області: пошкоджено лінії електропередач

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Сумська область, Понеділок 10 квітня 2023 21:22
Війська РФ обстріляли дев'ять громад Сумської області: пошкоджено лінії електропередач Фото: Війська РФ обстріляли дев'ять громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 10 квітня, російські війська обстріляли дев'ять громад у Сумській області. Загалом зафіксовано 118 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти завдали ударів по:

  • Хотинській громаді з міномета. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади;
  • Великописарівській громаді з АГС;
  • Білопільській громаді з АГС. Також противник скинув на територію громади 34 міни;
  • Шалигинській громаді з міномета.

Крім цього, на територію Миропільської громади окупанти скинули одну міну.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили два безпілотники російських окупантів у Сумській та Чернігівській областях.

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