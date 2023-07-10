ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли за день дві громади на прикордонні Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 10 липня 2023 02:15
Війська РФ обстріляли за день дві громади на прикордонні Сумської області Фото: окупанти обстрілювали Сумську область (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

З території РФ війська країни-агресора знову вели вогонь прикордонними районами Сумської області. Протягом дня супротивник обстріляв дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Так, протягом неділі, 9 липня, у прикордонному регіоні було зафіксовано 11 вибухів унаслідок ворожих ударів.

Під обстріл з боку військ РФ потрапили Білопільська та Середино-Будська громади Сумської області.

Зокрема, по території Середино-Будської громади противник бив із мінометів (6 вибухів).

Білопільська община також потрапила під мінометний обстріл (5 вибухів).

Як поінформували в ОВА, за попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури.

Обстріли Сумської області

Населені пункти Сумської області майже щодня зазнають ударів з боку військ РФ. Противник найчастіше веде вогонь по прикордонних громадах цього регіону, що знаходиться в зоні досяжності російської артилерії. Також окупанти активно застосовують для ударів гранатомети, БПЛА, міномети, а також інколи авіацію.

Так, 6 липня війська РФ за день 36 разів обстріляли сім територіальних громад Сумської області, внаслідок чого було руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів, цивільної інфраструктури.

Перед цим, 3 липня, окупанти атакували Суми за допомогою безпілотників. Під обстріл потрапила багатоповерхівка, внаслідок чого загинули 3 людини, 21 отримав поранення. Того ж дня пізніше стало відомо, що ворог атакував також прикордоння регіону, тоді 2 особи загинули, 1 людина була поранена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі