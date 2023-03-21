ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 21 березня 2023 22:11
Росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області Фото: росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, військові Російської Федерації за останню добу обстріляли сім громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли низки громад Сумської області:

  • Юнаківської;
  • Новослобідської;
  • Білопільської;
  • Великописарівської;
  • Свеської;
  • Есманської;
  • Середино-Будської громад.

По Великописарівській, Свеській, Юнаківській, Есманській та Середино-Будській громадах росіяни вели мінометний обстріл. Загалом на території громад було зафіксовано 63 прильоти.

Новослобідську громаду ворог обстріляв зі ствольної 152 мм артилерії - 20 прильотів.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 прильотів, та гранатометів - 89 пострілів. Також було здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою типу ВОГ.

"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області", - додали в ОВА.

Крім того, за повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі