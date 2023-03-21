Росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області
Сьогодні, 21 березня, військові Російської Федерації за останню добу обстріляли сім громад Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли низки громад Сумської області:
- Юнаківської;
- Новослобідської;
- Білопільської;
- Великописарівської;
- Свеської;
- Есманської;
- Середино-Будської громад.
По Великописарівській, Свеській, Юнаківській, Есманській та Середино-Будській громадах росіяни вели мінометний обстріл. Загалом на території громад було зафіксовано 63 прильоти.
Новослобідську громаду ворог обстріляв зі ствольної 152 мм артилерії - 20 прильотів.
По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 прильотів, та гранатометів - 89 пострілів. Також було здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою типу ВОГ.
"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області", - додали в ОВА.
Крім того, за повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Нагадаємо, сьогодні росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі.
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