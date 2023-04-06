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Війська РФ обстріляли з артилерії Сумську область

Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 6 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Сумську область з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 16:30 до 16:50 зі ствольної артилерії противник завдав ударів по району населеного пункту Рівне. Військові зафіксували 11 "прильотів".

Інформації про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів.

Крім того, російські окупанти в черговий раз завдали удару по прикордонні Сумської області. Було зафіксовано 3 "прильоти", ймовірно, зі ствольної артилерії.

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Сумська областьВійна Росії проти України