Війська РФ намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - Гуменюк

Російські війська намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС. Однак це ускладнюється необхідністю розмінування територій, які вони замінували раніше.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво", - заявила вона.

За словами Гуменюк, "велика вода" розкидала російські мінні загородження, які окупанти намостили вздовж лівого берега.

"Їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій", - додала вона.

За її словами, росіянам на лівому березі нині "складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена".

Ситуація у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, внаслідок чого 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася деякими місцями до 5 метрів. Наразі вода вже відійшла.

Внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС загинули понад 20 людей.

Уряд України надав 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Крім того, руйнація загарбниками гідроелектростанції призвела до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Херсонської області, і там вже було зафіксовано спалах гепатиту А.

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