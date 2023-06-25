Войска РФ пытаются вернуться на позиции, занимавшие до подрыва Каховской ГЭС, - Гуменюк

Российские войска пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва плотины Каховской ГЭС. Однако это осложняется необходимостью разминирования территорий, которые они заминировали ранее.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно", - заявила она.

По словам Гуменюк, "большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые оккупанты намостили вдоль левого берега.

"Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", - добавила она.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика у них не защищена".

Ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, в результате чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась некоторыми местами до 5 метров. Сейчас вода уже отошла.

В результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС погибли более 20 человек.

Правительство Украины предоставило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Кроме того, разрушение захватчиками гидроэлектростанции привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области, и там уже была зафиксирована вспышка гепатита А.

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