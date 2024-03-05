UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ намагаються перерізати логістичні шляхи ЗСУ біля Бахмута: карти ISW

Фото: Війська РФ намагаються перерізати логістичні шляхи ЗСУ біля Бахмута (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Підрозділ російських військ просунувся до центру Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські війська намагаються перерізати українські лінії матеріально-технічного забезпечення, що проходять до Іванівського з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

4 березня тривали обмежені позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела повідомили про продовження бойових дій:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 4 березня. Відео з геолокацією, опубліковане 3 березня, показує, що російські війська просунулися до центру Іванівського (на захід від Бахмута).

Російські блогери стверджували, що в західному Іванівському продовжуються бойові дії та що російські війська намагаються перерізати українські лінії матеріально-технічного забезпечення, що проходять в Іванівську з півночі.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються:

  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмута в районі Нью-Йорка та Новоселівки.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі 4 березня. Відео з геолокацією, опубліковане 4 березня, показує, що російські війська просувалися на південь від Орлівки (на захід від Авдіївки) біля дороги Орлівка-Тоненьке (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Авдіївки в районі Бердичів, Орлівки та Тоненького
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від міста 4 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 4 березня, показує, що підрозділ російських військ просунувся до центральної Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російські блогери стверджували, що українські сили утримують позиції лише у західній Новомихайлівці та що бойові дії у цьому районі продовжуються.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька у районі Побєди.

Позиційні бої тривали на заході Донецької області та в районі кордону Донецької та Запорізької областей 4 березня, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої, що продовжуються:

  • у західній частині Донецької області в районі Водяного (на північний схід від Вугледару)
  • у районі кордону Донецько-Запорізької області у районі Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) та Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 4 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

4 березня Генеральний штаб України заявив, що російські війська безуспішно атакували на лівому березі Херсонської області поблизу Кринка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонецька областьЗапорізька областьХерсонська областьХарківВійна в Україні