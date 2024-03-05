Войска РФ пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Бахмута: карты ISW

Подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (к юго-западу от Донецка). Российские войска пытаются перерезать украинские линии материально-технического обеспечения, которые проходят в Ивановское с севера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
4 марта продолжались ограниченные позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся боевых действиях:
Российские войска недавно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 4 марта. Видео с геолокацией, опубликованное 3 марта, показывает, что российские войска продвинулись в центр Ивановского (к западу от Бахмута).
Российские блогеры утверждали, что в западном Ивановском продолжаются боевые действия и что российские войска пытаются перерезать украинские линии материально-технического обеспечения, которые проходят в Ивановское с севера.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются:
Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 4 марта. Видео с геолокацией, опубликованное 4 марта, показывает, что российские войска продвигались к югу от Орловки (к западу от Авдеевки) возле дороги Орловка-Тоненькое (к западу от Авдеевки).
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 4 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 4 марта, показывает, что подразделение российских войск продвинулось в центральную Новомихайловку (к юго-западу от Донецка).
Российские блогеры утверждали, что украинские силы удерживают позиции только в западной Новомихайловке и что боевые действия в этом районе продолжаются.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались на западе Донецкой области и в районе границы Донецкой и Запорожской областей 4 марта, но подтвержденных изменений линии фронта в этих районах не было.
Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 4 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (к востоку от Работино).
4 марта Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области близ Крынков.
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