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Войска РФ пытались прорваться под Торецком. ВСУ уничтожили вражескую пехоту

Вторник 18 марта 2025 14:13
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Войска РФ пытались прорваться под Торецком. ВСУ уничтожили вражескую пехоту Фото: ВСУ уничтожили вражескую пехоту под Торецком (zsu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские защитники сорвали попытку прорыва оккупантов под Торецком. Танки противника застряли, а операторы БПЛА вывели из строя вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Под Торецком защитники Украины заставили врага отказаться от попыток прорыва. Российские оккупанты, несмотря на использование бронированных машин и пехоты, снова потерпели поражение.

Один из танков противника рухнул в канаву, а пехота начала хаотично бежать, требуя помощи.

Кроме того, операторы БПЛА Kurt&Company осуществили эффективную атаку на вражеские дронные подразделения, перебив антенны связи противника.

Российские дронщики пытались ответить контратаками с помощью "мавиков", но эти попытки не увенчались успехом, и техника врага была уничтожена.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки, 17 марта, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои продолжались на Торецком и Покровском направлениях.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по восьми районах сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника. Также были поражены два пункта управления, одно средство ПВО и три единицы артиллерийских и ракетных систем российских войск.

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