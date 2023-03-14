Війська РФ за місяць просунулися на 0,03% території України з величезними втратами, - ЗМІ

Згідно з картографічними даними Інституту вивчення війни (ISW), у період з 31 січня до 28 лютого Росія просунулася всього на 0,039%. Це еквівалентно приблизно 233,94 квадратним кілометрам.

За даними ISW, прокремлівські війська втратили тисячі солдатів і залишилися без військової техніки.

Водночас аналітики повідомляють, що в березні окупанти не просунулися територією України. Оскільки російська армія веде бої вздовж східної лінії фронту, зокрема в місті Бахмут. Росія не змогла взяти місто, але вже отримала суттєві втрати серед солдатів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що за один день боїв у Бахмуті нещодавно загинули близько 1200 російських солдатів.

Водночас Міжнародний інститут стратегічних досліджень підрахував, що Росія втратила половину своїх основних бойових танків від початку вторгнення.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували за добу 740 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії складає 160 540 військових.

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