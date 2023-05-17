Війська РФ масованими атаками хочуть "відсунути" контрнаступ ЗСУ, - CNN

Неназваний офіційний представник США також розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

За словами американського чиновника, РФ зробила масштабніші повітряні атаки одночасно за кількома напрямками, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об'єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти контрнаступ.

За словами джерела, Україна спромоглася витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

Більше того, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.