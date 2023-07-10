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Війська РФ із "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область: є поранений

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Дніпропетровська область, Понеділок 10 липня 2023 20:26
Війська РФ із "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область: є поранений Фото: Наслідки обстрілу (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 10 липня, з РСЗВ "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Обстріл із "Торнадо"

"Окупанти знову вчинили терористичний акт. Ворог обстріляв Синельниківський район попередньо з системи залпового вогню "Торнадо-С". Атакували Межівську громаду, яка межує з Донецькою областю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було поранено 58-річного чоловіка. Він знаходився в автомобілі під час обстрілу.

"Отримав осколкове поранення. Медики надали необхідну допомогу. Наразі постраждалий лікується амбулаторно", - зазначив Лукашук.

Було пошкоджено 12 житлових будинків, 1 господарча споруда, 3 легкових автомобілі.

Обстріл Нікопольського району

"З важкої артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Влучили по відкритій території", - повідомив глава облради.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські війська майже щоденно гатять по Дніпропетровській області, активно використовуючи реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Найчастіше під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, під час минулого ворожого обстрілу, 3 липня, коли загарбники били з артилерії по містах Марганець і Нікополь, в результаті атак постраждала жінка похилого віку.

Нагадаємо також, що 26 червня під ворожий удар потрапило приватне підприємство Нікополя. Тоді загинули 51-річна жінка та 50-річний чоловік.

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