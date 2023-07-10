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Войска РФ с "Торнадо" обстреляли Днепропетровскую область: есть раненый

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Днепропетровская область, Понедельник 10 июля 2023 20:26
Войска РФ с "Торнадо" обстреляли Днепропетровскую область: есть раненый Фото: Последствия обстрела (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 10 июля, из РСЗО "Торнадо" обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Обстрел из "Торнадо"

"Оккупанты снова совершили террористический акт. Враг обстрелял Синельниковский район предварительно из системы залпового огня "Торнадо-С". Атаковали Межевскую общину, которая граничит с Донецкой областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был ранен 58-летний мужчина. Он находился в автомобиле во время обстрела.

"Получил осколочное ранение. Медики оказали необходимую помощь. Сейчас пострадавший лечится амбулаторно", - отметил Лукашук.

Было повреждено 12 жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 3 легковых автомобиля.

Обстрел Никопольского района

"Из тяжелой артиллерии враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района. Попали по открытой территории", - сообщил глава облсовета.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские войска почти ежедневно бьют по Днепропетровской области, активно используя реактивную и тяжелую артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. Чаще всего под удар попадает Никополь и район.

Так, во время прошлого вражеского обстрела, 3 июля, когда захватчики били из артиллерии по городам Марганец и Никополь, в результате атак пострадала пожилая женщина.

Напомним также, что 26 июня во вражеский удар попало частное предприятие Никополя. Тогда погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

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