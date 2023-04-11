Війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що місцеві жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Заявки, що подали на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України.

Окупанти також продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, у Сніжному Донецькій області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.