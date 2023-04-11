UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ, - Генштаб

Фото: війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти обшукують будинки мирних жителів у пошуку зв'язків із ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що місцеві жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Заявки, що подали на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України.

Окупанти також продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, у Сніжному Донецькій області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

Раніше стало відомо, що у південно-східній частині тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області російські загарбники облаштували нову катівню.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти облаштували тортури у підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як правило, там утримуються енергодарські активісти, волонтери та підприємці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВторгнення Росії до УкраїниЭнергодар