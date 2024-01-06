UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ двічі обстріляли Покровськ: виникла пожежа, є постраждалі

Фото: війська РФ двічі обстріляли Покровськ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі", - заявив Філашкін.

За його словами, за попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.

Він також додав, що точні наслідки ударів встановлюються.

Обстріли Покровська

Нагадаємо, що росіяни 1 січня завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста поранено 9-річну дівчинку. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка .

Також 30 листопада росіяни влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області – Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ПокровскВторгнення Росії до України