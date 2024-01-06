Войска РФ дважды обстреляли Покровск: возник пожар, есть пострадавшие

Российские войска нанесли два удара по Покровску Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", - заявил Филашкин.
По его словам, по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие в результате обстрелов.
Он также добавил, что точные последствия ударов устанавливаются.
Напомним, что россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.
Также 30 ноября россияне устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.
В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.
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