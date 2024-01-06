Войска РФ дважды обстреляли Покровск: возник пожар, есть пострадавшие

Обстрелы Покровска

Напомним, что россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

Также 30 ноября россияне устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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